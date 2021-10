Batalhão de Proteção Ambiental desativa 14 garimpos ilegais em MT

Neste ano, o Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar (BPMPA) desativou 14 garimpos ilegais em Mato Grosso. Durante as ações, as equipes também apreenderam motores estacionários, tratores, balsas garimpeiras e armas de fogo.

Durante fiscalização, entre janeiro e 27 setembro, os policiais do Batalhão Ambiental da PM apreenderam três balsas garimpeiras, 65 motores estacionários, 24 armas de fogo e 29 tratores, nos municípios de Apiacás, Aripuanã, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, dentre outros.

No início deste mês, após receber alertas de alteração na cobertura vegetal – através do Sistema de Gerência de Planejamento de Fiscalização de Desmatamento da Sema -, a PM desativou um garimpo no município de Apiacás. No local, os policiais constataram que as atividades ilegais estavam em pleno funcionamento. O proprietário da área degradada foi identificado e admitiu que não possuía nenhuma autorização ambiental para tal atividade. Na ação, a PM apreendeu arma de fogo, munições, escavadeira hidráulica, esteiras, tratores, dentre outros equipamentos. O homem foi encaminhado para a Delegacia e todo o material apreendido foi depositado na Secretaria de Obras do município.

Já no mês de agosto, os policiais ambientais com o apoio do Comando Especializado da PM, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), desativaram um garimpo em Aripuanã. Após levantamento, os policiais constataram que os infratores tiveram informações privilegiadas da chegada da equipe no local, com isso os suspeitos tiveram tempo para fugir.

Em vistoria na área, a PM constatou que haviam diversas frentes de trabalho devido a quantidade de acampamentos instalados na área explorada ilegalmente. O Batalhão de Proteção de Ambiental apreendeu escavadeira, munições, espingarda, motores estacionários. Os policiais solicitaram apoio da equipe do Bope para fazer a detonação dos explosivos encontrados na área do garimpo clandestino. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

No total, os policiais ambientais desativaram 14 garimpos ilegais em todo o Estado.

