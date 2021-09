MT tem 30% da polução totalmente vacinada contra a covid-19

Mato Grosso chegou ontem segunda-feira (20) a 1.086.447 pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19, o número equivale a 30,46% da população do estado já imunizada contra o coronavírus, isso considerando aquelas que tenham recebido duas doses ou dose única.

Segundo especialistas, a cobertura vacinal recomendada e desejada para a retomada das atividades com segurança e volta à normalidade é entre 70% e 80%.

A campanha de imunização contra a covid em Mato Grosso teve início há 8 meses, em meados de janeiro deste ano.

A média diária de aplicação de imunizantes para segunda dose nos últimos 7 dias foi de 14.282 doses. O número é superior aos que receberam a primeira dose neste período: 8.701 pessoas.

Considerado a última atualização, de sábado (18), 7.476 pessoas completaram o esquema vacinal em Mato Grosso, número inferior à média registrada nos últimos 7 dias.

Há um mês, pouco mais de 712.418 mil pessoas já haviam sido vacinadas com a segunda dose ou o imunizante da Janssen, de dose única.

No ranking geral de vacinação entre as unidades da federação, Mato Grosso ocupa a 20º posição. O líder é o vizinho Mato Grosso do Sul, que já tem 52,5% da população totalmente imunizada.

Rodrigo Costa/Gazeta Digital