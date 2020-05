Mato Grosso registra mais 02 mortes por Covid-19

Mais 02 mortes por Covid-19 foram registradas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) na manhã desta quinta-feira (14.05), chegando assim a 23 mortes.

Uma foi em Várzea Grande do assessor parlamentar Beijamir Sarat Pereira, 53 anos. Ele estava internado no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, após ser diagnosticado com a doença. E a outra foi em Lucas do Rio Verde de uma idosa de 61 anos hipertensa. Ela estava no Hospital Regional de Sinop. É a segunda morte de moradora de Lucas.

De acordo com os Boletins da SES, as outras mortes causadas em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso envolveram pessoas dos municípios de Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, Rondonópolis, Cuiabá, Mirassol D’ Oeste, Barra do Garças, Sinop, Querência, Nova Mutum, Ponte Branca, Várzea Grande, Vale de São Domingos, Barra do Garças e do Rio de Janeiro, que estava em Mato Grosso.

Já os casos confirmados da doença são 674.