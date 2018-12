Local para a realização da “Tattoo Solidária” foi definido; campanha começa hoje

Bruno Felipe / Da Reportagem

Inspirada em ajudar quem mais precisa, a tatuadora Camila Oliveira irá promover a partir de hoje uma ação solidária visando a arrecadação de donativos que serão doados para instituições e pessoas carentes do município de Alta Floresta. R$45 mais cinco quilos de alimentos não perecíveis: esse será o valor da ‘Tattoo Solidaria’ que entra em sua segunda edição no município. De acordo com Camila, a primeira edição arrecadou mais de 250kg de alimentos e segundo ela, as expectativas para a nova edição são de passar desse montante. A campanha ocorrerá hoje, amanhã (08) e domingo (09), na avenida Ariosto da Riva, nº 3502 (em frente à Praça do Avião).

Vale ressaltar que os interessados deverão levar os documentos pessoais com foto e trazer o desenho desejado já impresso. Menores de idade somente poderão fazer a tattoo com a presença dos pais e/ou responsáveis. O atendimento ocorrerá das 08h00 até as 20h00. Lembrando que serão aceitas apenas tatuagens minimalistas de até 8 centímetros. “O intuito é arrecadar o máximo de alimento possível e bater o número arrecadado em 2016, na primeira edição do projeto que inclusive teve participação do tatuador Gabriel Leitzke”, disse Camila em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.