Evento “Natal É Luz” será realizado neste domingo com a entrega de presentes para as crianças

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado neste domingo (09/12), a partir das 17h00, no estacionamento do Del Moro, o evento natalino das crianças intitulado “Natal é Luz”, promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social, sob o comando da secretária Luzmaia Quixabeira, em parceria com o comércio local. Vale lembrar que diversas intervenções natalinas foram realizadas nesta semana na frente dos comércios parceiros com o intuito de convidar a população para o grandioso evento. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou o último dia de intervenções das crianças do Cras, onde apresentaram um número musical com flautas para os funcionários da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), na manhã de ontem (06/12).

De acordo com o professor das crianças e diretor da escola de artes Ágape Valdir Garcia, as crianças trabalham oficinas de artes como música, dança, teatro e grafite, todas direcionadas para a campanha ‘Natal é Luz’, sendo que as atividades iniciaram desde o início do ano e no segundo semestre foram intensificados os ensaios. “É uma oportunidade tanto de convidar a população a usufruir dessas ações quanto das crianças poderem expor o seu trabalho que é desenvolvido dentro dos Cras”, disse Valdir em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Segundo o diretor, a escola sempre presta serviços para a Assistência Social do município, oferecendo cursos e oficinas gratuitas. Para ele, a importância de as crianças participarem de projetos como esse é fundamental para o desenvolvimento de suas capacidades artísticas e sociais. “Estimula o protagonismo juvenil, as crianças se enxergam como parte da sociedade, estimula a cidadania e elas têm acesso ao que não conheciam até então”, concluiu Valdir. No evento do domingo é esperado a presença do prefeito Asiel Bezerra que fará a entrega de alguns presentes para as crianças que estiverem no local.