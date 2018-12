“De olho no trânsito”: Secretaria de Trânsito irá promover blitzes de orientação neste fim de ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Com a proximidade do período das festividades de fim de ano alguns condutores acabam pegando o volante sob a influência de álcool e por conta dessa e de outras infrações, a Secretaria de Trânsito estará intensificando a fiscalização nas ruas do município de Alta Floresta. Porém, neste início de mês, os agentes irão promover abordagens de conscientização e orientação para posteriormente as ações serem punitivas. De acordo com o diretor municipal de trânsito Messias Araújo, tudo isso devido ao índice de acidentes que voltou a aumentar em 2018 e a secretaria então, decidiu por antecipar a fiscalização, sendo que algumas blitzes já começaram a ser realizadas nas principais avenidas do município.

Conforme Messias disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, irão ser feitas orientações mais enfatizadas sobre ocorrências mais cometidas no perímetro urbano do município como falar ao celular enquanto dirige, conduzir veículo embriagado e também direção perigosa, “para gente evitar algum transtorno que venha ocorrer nas datas comemorativas de fim de ano”, salientou Messias.

Em muitas ocorrências é feito a retenção de veículos e para evitar certos transtornos, as blitzes de orientações se mostram eficazes; contudo, Messias ressaltou que os condutores com maiores irregularidades terão suas punições garantidas. “Nós vamos reduzir as blitzes educativas, não vai ser aquela quantidade que fizemos no ano passado, porém, nós vamos ser mais expressivos na questão da orientação do condutor quando pegarmos fazendo algum tipo de irregularidade, mas ele vai sair daquela blitzs consciente de que não pode ser feito aquelas infrações que ele havia cometido”, concluiu Messias.

Vale ressaltar que uma recente pesquisa divulgada pela reportagem do Jornal O Diário, mostrou que a multa por dirigir utilizando o telefone celular foi a ocorrência com maior número de registros entre janeiro e setembro de 2018, compreendendo um total de 689 multas cometidas. De acordo com o índice, 11 multas foram registradas relacionadas a ocorrência de dirigir veículo sob influência de álcool.