Chuvas torrenciais provocaram pontos de estrangulamento em algumas estradas da Zona Rural

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nos últimos dias o nível da chuva aumentou consideravelmente na região do extremo norte do Mato Grosso. Ao menos durante toda esta última quarta-feira (05) a chuva não parou de cair em todo o perímetro urbano e na Zona Rural de Alta Floresta; na zona rural, a chuva intensa provocou certos transtornos para muitos moradores. A reportagem do Jornal O Diário apurou que houve a queda de algumas pontes na 1ª Sul e um ponto de estrangulamento na MT-325.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura Elói de Almeida, a situação nessas localidades já está sob controle. Segundo ele, uma patrol foi enviada para o ponto de estrangulamento na MT-325 para limpar o local e alguns maquinários para a 1ª Sul a fim de resolver a situação dos bueiros, além disso, existe uma equipe com um retroescavadeira na 5ª Oeste auxiliando na passagem de condutores. Elói ressaltou que existe uma equipe com uma pá carregadeira arrumando bueiros na MT-010. “Está com dificuldade, mas está sob controle, existem muitas equipes dando assistência”, disse Elói.

Sobre alguns pontos no perímetro urbano o secretário disse que, devido à chuva, buracos já começam a se ‘proliferar’ pelas ruas pavimentadas do município. “Água e asfalto não combinam, mas quando tiver sol a gente faz o trabalho”, ressaltou o secretário. Elói disse que no centro do município existem alguns bueiros assoreados, para resolver essa questão a secretaria está pensando em contratar uma equipe especializada.

“Serão feitas as emergências de pontes que vão estar surgindo, aonde cair iremos restaurar, não vamos deixar nenhum ponto de estrangulamento no município”, disse Elói em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Vale ressaltar que recentemente a Secretaria de Obras está ampliando a frota de maquinários, onde além de três novos caminhões para a coleta de lixo, é esperado na próxima segunda-feira (10/12) a entrega de um caminhão tanque leiteiro para os moradores da comunidade Ouro Verde.