“8º Mutirão de Limpeza”: Recolhimento de lixo do Rio Teles Pires será realizado no próximo domingo (09/12)

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo domingo (09/12), o 8º mutirão de limpeza do Rio Teles Pires. Na sessão ordinária da última terça-feira (04), o organizador do evento e vereador Oslen Dias “Tuti” convidou toda a população para estar presente no mutirão e ajudar no recolhimento do lixo. “Mutirão esse que vem dando um resultado muito bom; é um trabalho pioneiro que vem mostrando o que o município vem fazendo na questão ambiental, principalmente para o rio Teles Pires”, disse Tuti durante seu pronunciamento na tribuna.

Vale ressaltar que nas primeiras coletas desta edição do mutirão foi constatado que em alguns pontos, comparado com o ano passado, houve diminuição dos lixos coletados. Tuti disse que isso deve-se à maior conscientização por parte da população que de um tempo para cá está depositando o lixo nos locais adequados. Ele salientou durante sua fala na tribuna que o projeto de limpeza do Rio Teles Pires será divulgado para a Organização das Nações Unidas (ONU) devido ao trabalho de sustentabilidade que ocorre há cerca de 10 anos no município. De acordo com ele, os trabalhos de recolhimento começarão as 07h00. “Quero agradecer o apoio de todos”, finalizou Tuti.