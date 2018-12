Palestra sobre ‘Diferentes Formas de Violências Domésticas’ dará início a Semana Municipal Pela Não Violência Contra a Mulher

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciou hoje em Alta Floresta a ‘Semana Municipal Pela Não Violência Contra a Mulher’, campanha de conscientização que irá promover palestras, seminários e apresentações especiais, visando o debate sobre o enfrentamento das violências cometidas contra mulheres e a sensibilização da sociedade sobre a violação dos direitos das mulheres. A abertura alusiva da campanha acontecerá hoje à noite, a partir das 19h00, na Sede do Sintep Subsede Alta Floresta, localizada na Rua Invadelina Nazário. Na oportunidade, a Juíza Janaina Rebucci da 2º Vara da Infância e Juventude da Comarca de Alta Floresta irá proferir uma palestrar sobre as ‘Diferentes Formas de Violências Domesticas’.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDC), Ilmarli Teixeira, a campanha é instituída a nível federal e mais recentemente foi implementada no calendário de atividades e festividades do município de Alta Floresta. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Ilmarli explicou que um dos principais papéis do CMDC é encaminhar aquelas mulheres que sofrem quaisquer tipos de violência à terem de fato uma proteção, pois não basta apenas a denúncia em si, mas é preciso que as vítimas se sintam protegidas. “Essa proteção vai através das prisões de seus agressores, das medidas socioeducativas e também de um acompanhamento psicológico”, ressaltou Ilmarli ao Jornal O Diário. Amanhã, as 09h00, a conselheira irá fazer o uso da tribuna do plenário da Câmara dos Vereadores, onde estará proferindo uma fala a respeito dos casos de violência e da atual condição do CMDC. No mesmo dia, a partir das 19h00 a Juíza Dr. Milena Ramos ira ministrar uma palestra no IFMT sobre a Violência Doméstica.

Na quinta-feira (06/12), a partir das 19h00, haverá a ministração de uma palestra sobre ‘Abuso e Afeto’ com a psicóloga do IFMT Danubia, no Clube de Mães no bairro Jardim Primavera. Além disso, haverá palestra na escola Rui Barbosa com a delegada Dra. Ana Paula Revelles de Carvalho sobre ‘Formas de Violência Contra a Mulher’. Encerrando a semana de atividades, haverá na sede do Sispumaf uma palestra sobre ‘Violência Doméstica’, promovida pela OAB de Alta Floresta. “Considero de suma importância essa semana, pois através dela nós podemos levar a sociedade de como enfrentar as formas de violência que hoje assolam os espaços, sejam eles de trabalho, de convivência e/ou domésticos, são espaços que hoje são registrados casos de violência, não só física, mas também verbal”, concluiu Ilmarli.