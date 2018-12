Gás de cozinha tem redução em Alta Floresta, mas continua sendo o 2º mais caro do Estado

Bruno Felipe / Da Reportagem

De acordo com pesquisa recente divulgada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha 13 quilos) está sendo comercializado a R$ 105 este mês em Alta floresta, sendo que obteve uma leve redução de 1,31% em relação ao mês anterior, onde a recarga do botijão estava, em média, a R$ 108,17. Mesmo assim, segundo a agência, continua sendo o segundo mais caro do Estado.

Vale ressaltar que não houve alteração no preço mínimo e máximo das revendedoras que ficaram estagnadas em R$ 105 e R$ 110, respectivamente. A reportagem do Jornal O Diário apurou junto as distribuidoras de gás do município que o preço acompanhou a baixa nas refinarias, que atualmente está fornecendo o gás de cozinha às distribuidoras sem tributos por valor médio de R$ 25,07.

Nos sete municípios pesquisados pela agência o preço médio do gás mais caro é em Sorriso com valor aproximado em R$ 111,7 e em alguns postos de revenda ainda é possível encontrar a R$ 100, porém, em outros pode chegar a R$ 120. A ANP pesquisou 24 unidades. De acordo com a agência, o preço médio da recarga mais barata encontrada no estado é em Várzea Grande com valor médio de R$ 95,9, o mínimo R$ 85 e o máximo 105.

Vale lembrar que ao comprar botijão de gás o consumidor deve prestar atenção na identificação da distribuidora do produto. É importante que tanto o caminhão de entregas quanto o botijão tragam, claramente, a mesma marca da distribuidora. Todo botijão de gás deve trazer um lacre sobre a válvula; esse lacre não pode estar violado e deve apresentar, também, a marca da distribuidora. A orientação é para que se recuse botijões muito amassados, enferrujados e com as alças soltas.