Com mais de 45 Mil devedores em Alta Floresta, campanha para reabilitação de créditos é lançada pela CDL

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) lançou recentemente em Alta Floresta a campanha “Seu Nome, Seu maior Patrimônio”, com o principal objetivo de conscientizar os devedores a quitar seus débitos nos comércios altaflorestenses. “Porque hoje qualquer restrição que o consumidor tiver, ele não consegue comprar a prazo e muito menos captar recursos financeiro”, explicou o gerente comercial da CDL, Eliseu Pelisson, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com Eliseu, a campanha é institucional e tem cunho de conscientização, ou seja, ficará a critério da determinada empresa fazer a negociação ou não. A campanha já foi realizada em anos anteriores, mas de forma direcionada para as empresas filiadas a CDL. Neste ano a campanha foi lançada entre os meses de novembro e dezembro, pois, segundo Elizeu, é neste período que muitos consumidores recebem a primeira parcela do 13º salário e com isso, possuem maior poder de negociação de seus débitos e consequentemente limpar seu nome no Banco de Dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) – Brasil. Hoje, o Banco de Dados da CDL de Alta Floresta possui 45.475 registros de devedores, representando um valor acumulado de R$ 18.828.760,00.

No ano passado a campanha de reabilitação de créditos não foi realizada devido a muitas pessoas esperarem a campanha para negociar os débitos sem juros, por conta disso, a campanha é realizada quando possível. Ele ressaltou que com realização da campanha, os lojistas possuem uma ótima oportunidade de rever suas taxas de juros, bem como a possibilidade de fortalecer seu fluxo de caixa e recuperar um cliente em potencial.

Eliseu salientou que os devedores ficam muito restritos ao crédito perante os comércios locais e também perante a algumas instituições financeiras, uma vez que para aprovação do cadastro é realizado consultas específicas para liberação de crédito. “É uma oportunidade que entidade está oferecendo para ambas as partes (consumidor x empresa) de abrir uma negociação e fechar esse débito dos devedores”, concluiu Eliseu.