Aeroporto Municipal recebeu novo equipamento detector de metais

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Aeroporto Municipal de Alta Floresta Piloto Oswaldo Marques, recebeu na última quinta-feira (29), um novo equipamento Pórtico Detector de Metais. Fazendo parte do conjunto de medidas e procedimentos contra atos ilícitos previstos em todos os aeroportos, o equipamento, doado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), irá impedir o acesso de qualquer tipo de arma ao interior de aeronaves ou da área restrita de segurança.

O trabalho para a implantação do detector começou no ano passado e era previsto sua chegada ao município na metade deste ano, porém, devido ao período eleitoral, o equipamento somente foi entregue após os 03 meses de campanha. “Eu trabalhei desde o começo, estudando as especificações técnicas e a gente verificou todos os dispositivos, tudo conforme a legislação da ANAC”, disse a coordenadora geral da SAC, Lylian Guimarães. Ela salientou que o aeroporto de Alta Floresta possui o mesmo nível de segurança do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão e do Aeroporto de Congonhas em SP. “O passageiro tem esse conforto de chegar aqui e não ter que passar pela inspeção em outro aeroporto, o nível de segurança é o mesmo e isso é muito importante”, ressaltou Lylian.

Vale lembrar que anteriormente já havia um detector de metais no aeroporto do município, mas segundo o gerente de operações Gilbert Vaes, o equipamento anterior era menos sensível e menos ajustável, sendo que o atual permitirá a detecção mais localizada do objeto metálico. “Ele vai me indicar, por exemplo, se a pessoa tem algum objeto metálico no tornozelo, na cintura ou sob a axila, enfim ele vai me indicar exatamente onde está o objeto, o que melhora a segurança, bem como o conforto do passageiro, já que não precisarei toca-lo para descobrir onde é que está esse objeto proibido”, disse Gilbert.