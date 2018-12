Por não atingir quórum, eleição do SISPUMAF será realizada novamente

Bruno Felipe/ Da Reportagem

As eleições presidenciais para o triênio 2019/2021 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (SISPUMAF), realizada ontem (29/11), foi anulada devido à falta de quórum. De acordo com o estatuto do sindicato, para dar validação as eleições são necessários os votos de 50 % dos filiados, porém, dos 346 eleitores aptos para votar apenas 154 compareceram no urna.

“Agora temos que publicar o motivo que ela foi anulada para que possamos refazer todo o processo novamente e fazer uma nova eleição”, disse Edimar Silva, diretor financeiro do Sispumaf em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Conforme Edimar explicou para a reportagem, a nova eleição está prevista para ocorrer em até 15 dias.

Atualmente, ao todo, são 400 servidores filiados ao SISPUMAF, mas só podem participar das votações presidenciais os que estão no sindicato a mais de seis meses. Vale ressaltar que neste ano apenas uma chapa está concorrendo, ou seja, os eleitores terão que votar sim ou não para a determinada chapa, que tem como presidente o servidor público Rogério Francisco (popularmente conhecido como ‘Rogerinho da Saúde’).