Diretor de Cultura e mais 09 delegados embarcaram ontem (29/11) rumo a Conferência Estadual de Cultura

Bruno Felipe / Da Reportagem

Embarcou ontem (29/11), rumo a capital Cuiabá, o diretor de Cultura Kauan Lima juntamente com os 09 delegados escolhidos na Conferência Municipal de Cultura para participarem da etapa estadual que ocorrerá hoje (30) e amanhã (01). De acordo com Kauan, durante a etapa municipal foi discutido alguns eixos como o Fundo de Cultura e alavancado algumas ideias para serem implementados nos próximos anos no município. Ele explicou que foram formados alguns grupos que articularam propostas as quais serão mostradas na Conferência Estadual.

Vale ressaltar que o principal objetivo da realização das conferências é para que o Governo do Estado saiba exatamente as atividades culturais a serem promovidas no município a fim de destinar os recursos necessários. “Estamos levando as propostas que o pessoal escolheu entre si o que era melhor, vamos levar para que possamos ‘brigar’ pelo recurso”, disse Kauan em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A Conferência Estadual de Cultura terá uma mesa Diretora com 03 membros composto por um representante do Conselho Estadual de Cultura, Fórum Permanente de Cultura e presidido pelo Secretário de Estado de Cultura, ou na sua ausência e impedimento um representante da Secretaria de Estado de Cultura por ele designado. A Conferência é a instância de participação social que tem o intuito de propor diretrizes, estratégias, programas e ações para as políticas culturais numa articulação entre os governos estadual e municipais e a sociedade civil organizada. Neste ano, o tema central da Conferência será “A cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social”. “Então vamos debater ideias e buscar melhorias para a nossa cidade na questão cultural, então vai ser bem bacana”, concluiu Kauan.