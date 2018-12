Cerca de 200 pessoas discutiram ações para garantir os direitos da Criança e do Adolescente na V Conferência Municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada ontem (29/11), nas dependências do Museu de História Natural de Alta Floresta, a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. De acordo com os organizadores, o objetivo geral da Conferência é de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), crianças, adolescente e sociedade civil para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas.

A Conferência ocorreu durante todo o dia e ao final os participantes receberam um certificado. Durante a realização da conferência foram apontados desafios a serem enfrentados e houve a definição de ações para garantir o pleno acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando a diversidade. Além disso, propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos para a criança e o adolescente foram elaboradas.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marcia Trindade, na parte da manhã aproximadamente 200 pessoas compareceram na conferência. Segundo ela, houve a discussão baseada em cinco eixos que tratam sobre assuntos como enfretamento da violência, a inclusão social, a criação de centros esportivos, dentre outros; todas as propostas serão apresentadas na Conferência Estadual de Cultura que está prevista para ocorrer no mês de junho do ano que vem. “Estou muito feliz, foi muita boa a conferencia, agradeço a todos que participaram; o resultado foi muito bom, estou satisfeita”, disse Marcia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.