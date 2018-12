Artista que viveu 10 anos em Alta Floresta está na final do ‘Revelações Sertanejo’

Bruno Felipe / Da Reportagem

O “altaflorestense”, natural de Anápolis – GO, Rodolfo Magalhães, que viveu em Alta Floresta de 1986 a 1996, está entre os quatro finalistas do reality musical ‘Revelações Sertanejo’ exibido pela TV Aparecida. Rodolfo já participou de vários quadros de programas renomados e segundo ele, este está sendo um dos mais emocionantes de sua carreira.

Já na época em que morou em Alta Floresta, Rodolfo Magalhães era apontado como um “talento nato”, com ampla possibilidade de seguir carreira musical, chegou a participar e ganhar diversos festivais na cidade, além de realizar apresentações nas emissoras de TVs e rádios locais. Rodoldo Magalhães é a prova atual de que Alta Floresta é um seleiro de produção cultural, tendo “exportado” para todo o Brasil talentos como, Mayck e Lian, Cesar Menoti e Fabiano (que chegaram a morar da região da Pista do Cabeça), dentre outros.

O programa que irá escolher a “revelação do sertanejo”, será veiculado, ao vivo, pela TV Aparecida, hoje a partir das 19:30 (horário local), oportunidade que muitas pessoas de Alta Floresta terão de rever o amigo de escola, de festivais, ou de violadas. Por mídias sociais, especialmente o facebook, companheiros da antiga têm compartilhado a chamada oficial do programa. A participação do cantor “altaflorestense” é o grande destaque das postagens e, ainda que a juventude atual não saiba de quem se trata, os “velhos companheiros” estarão atentos em frente à TV.

Em entrevista exclusiva para o Jornal O Diário, Rodolfo disse que a oportunidade surgiu quando ele e sua esposa assistiam a propaganda na TV, momento em que a própria esposa decidiu inscrevê-lo para participar. “Um belo dia me ligaram com um código de área diferente e eu achei estranho (…) Por fim, não atendi, foi quando ligaram para minha esposa, aí confirmaram a minha inscrição e aprovação”, disse Rodolfo. O artista foi um dos 10 mil inscritos que conseguiram se classificar, sendo que ele competiu com 24 concorrentes. Entre apresentações à capela e agora em playbacks, conseguiu chegar à semifinal com mais três finalistas: Aninha Mendes & Patricia, Leandro & Romario e Vinicius Mendes.