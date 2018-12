80 bolsas de sangue foram coletadas durante campanha especial promovida pela UCT

Cerca de 320 vidas poderão ser salvas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (29), o sorteio dos brindes da campanha especial de doação de sangue promovida pela Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Alta Floresta nos dias 26, 27 e 28 de novembro, onde na oportunidade, além de concorrerem aos brindes, os doadores também receberam uma camiseta alusiva. De acordo com o coordenador da UCT, Rafael Carvalho, aproximadamente 80 bolsas foram coletadas durante os três dias da campanha, porém, a demanda de pessoas com o desejo de doar foi grande, mas devido a alguns requisitos prévios, muitas pessoas ficaram inaptas para realizar a doação naquele dia, sendo que ao todo foram feitas mais de 120 triagens.

O sorteio dos brindes ocorreu por volta das 09h00, nas dependências da UCT (localizada anexo ao Hospital Regional) e segundo Rafael, cerca de 20 pessoas foram contempladas com algum brinde. Ele ressaltou que os contatos com os ganhadores já estão sendo feitos para que os mesmos possam buscar o brinde na UCT. Vale ressaltar que todos os brindes, bem como as camisetas alusivas foram doadas por empresas altaflorestenses parceiras da campanha.

Durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Rafael falou sobre uma situação que ocorreu no início da semana e que repercutiu em nível municipal, onde dois pacientes do Hospital Regional estavam necessitando de transfusão de sangue do tipo ‘O Negativo’. Rafael explicou que o primeiro paciente era um rapaz que teve hemorragia e necessitava de cerca de cinco bolsas de sangue; o segundo paciente era uma criança que se envolveu em um acidente. Como havia cinco bolsas do sangue especifico no estoque o primeiro paciente foi atendido, porém, quando a criança deu entrada no HR, não haviam mais bolsas disponíveis na UCT do município. De imediato foi contatado a UCT da cidade de Colíder a qual ajudou enviando 03 bolsas de sangue ‘O-’, além disso, devido a divulgação (principalmente por meio das redes sociais) algumas pessoas apareceram na UCT de Alta Floresta para fazer a doação e ajudar no estoque.

Lembrando que a campanha chegou ao fim, contudo, Rafael disse que durante todo o ano a UCT estará aberta para receber as pessoas que desejam salvar vidas através da doação de sangue. Ele finalizou agradecendo aos 25 patrocinadores que auxiliaram na realização da campanha.