‘Tattoo Solidária’ será realizada pela segunda vez em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A tatuadora altaflorestense Camila Oliveira irá realizar pela segunda vez em Alta Floresta o projeto ‘Tattoo Solidária’ que tem como objetivo beneficiar famílias carentes no final de ano com a entrega de cestas básicas. A campanha ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, das 08h00 às 20h00. Vale ressaltar que o local ainda está sendo definido, pois atualmente Camila mora no município de Sinop e só virá para Alta Floresta para promover a campanha. O valor de cada tattoo será de R$45,00 mais cinco quilos de alimentos não perecíveis.

Em entrevista para a reportagem do jornal O Diário, Camila disse que serão aceitas tatuagens minimalistas de até 08 cm e somente no traço de uma única cor. O atendimento será feito por ordem de chegada, portanto, não há necessidade de agendamento. O cliente deverá levar o próprio desenho já impresso no tamanho de preferência. Além disso, haverá desenhos disponíveis no dia.

Camila ressaltou que menores de idade somente poderão participar da campanha mediante a presença dos pais para assinarem termo de autorização. Será permitido no máximo três desenhos por pessoa. Todas as dúvidas podem ser sanadas com a própria tatuadora através do telefone (66) 9 8440 1896. “Convido a todos para participarem do projeto, a nossa intensão é arrecadar o máximo de alimentos possíveis para ajudar a população”, disse Camila. Em 2016, na primeira edição da campanha, foram arrecadados mais de 250 quilos de alimentos que foram repassados para a instituição APAE.