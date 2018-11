“Natal é Luz”: Prefeitura iniciou a montagem das decorações natalinas para o fim de ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os preparativos para o Natal em Alta Floresta já começaram no início do mês de novembro, confirmou a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Conforme divulgado, no decorrer desta semana acontece a montagem dos cenários que irão compor a decoração natalina com a instalação da iluminação em cinco pontos estratégicos no município. Um deles é na rotatória da Cidade Alta, onde uma linda árvore de natal foi montada no meio da rotatória. Outro ponto será na Praça da Cultura, onde além das luzes decorativas, está sendo montado também a Casa do Papai Noel que ficará aberta para visitação, com direito a Papai Noel em alguns dias. A Avenida C, em frente a Prefeitura Municipal e o trevo em frente ao Batalhão da PM também receberão decorações especiais, sendo que no trevo, uma árvore de 12 metros será montada.

Paralela à decoração natalina, acontece o ‘Nata é Luz’, com um espetáculo marcado para o dia 09 de dezembro às 19h no estacionamento externo do Del Moro Supermercado. O ‘Natal é Luz’, promovido pela Secretaria de Assistência Social, entra em sua sexta edição e consiste na formação de parcerias com a iniciativa privada e a finalidade de garantir uma linda festa natalina à toda a população. A exemplo das edições anteriores, o ‘Natal é Luz’ vai realizar intervenções em frente aos comércios parceiros, com datas ainda a serem marcadas; de acordo com os organizadores, será um momento do dia dedicado a lembrar a essência do Natal, com apresentações de crianças e adolescentes que são assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS).

O encerramento do projeto acontecerá no dia 09 de dezembro, no estacionamento externo do Del Moro, com início às 17h, e com o espetáculo “Natal é…” marcado para as 19h. Será uma noite cheia de apresentações culturais e aberta para toda a sociedade altaflorestense. Vale lembrar que neste ano a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude, através do secretário Zamir Mendes, entrou em parceria com a campanha solidária; Zamir lembrou que todos os anos realiza a Copa Papai Noel, evento esportivo que entra em sua 16ª edição em 2018 e tem cunho solidário, sendo que 50% do valor das inscrições das equipes participantes da copa é revertido em brinquedos que neste ano serão doados para a campanha Natal é Luz.