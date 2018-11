Enfretamento das violências será debatido hoje na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Bruno Felipe / Da Reportagem

Acontece hoje (29/11), durante todo o dia, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Alta Floresta. Neste ano, a Conferência ocorre nas dependências do Museu de História Natural (localizado na Avenida Ariosto da Riva, próximo ao Procon) e traz como tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfretamento das Violências”.

Além da garantia dos direitos e Políticas Públicas integradas e de Inclusão Social, é esperado ser debatido na Conferência a prevenção e enfrentamento da violência contra Crianças e Adolescentes, o orçamento e financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes, bem como os espaços de gestão e controle social das Políticas Públicas de Crianças e Adolescentes. Além disso, é previsto para ocorrer uma palestra sobre ‘Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências’.

O objetivo da realização da conferência é de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), crianças, adolescentes e a sociedade civil para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento ás violências e considerando a diversidade. Esta é a quinta edição da conferência e ao final serão escolhidos 05 delegados titulares e respectivos suplentes para a Conferência Estadual.