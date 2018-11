Cronograma dos serviços prestados na semana passada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura foi apresentado na Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária de ontem (27/11), a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) divulgou o cronograma dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Infraestrutura, sob o comando do secretário Elói de Almeida, realizados entre 12 a 24 de novembro no perímetro urbano e na Zona Rural do município. De acordo com o cronograma, a equipe de roçadeira manual e tratorizada prestou serviços de manutenção diária no Posto de Saúde do bairro Universitário, no pátio do Cras, nas avenidas Mato Grosso e Ludovico, bem como as avenidas do aeroporto e amazonas, além da pista de caminhada da Cidade Alta.

A equipe de pontes e bueiros realizou a construção de um bueiro na comunidade Santa Rita. A equipe de patrolamento e cascalhamento realizou ambos os serviços na estrada que faz divisa com o estado do Pará e patrolamento nas ruas do setor das Araras e nos bairros Boa Nova 01, 02 e 03. Além disso, fizeram o aterro do bueiro na comunidade Santa Lucia e limpeza de entulhos na comunidade Santa Catarina. A equipe de ‘tapa buraco’ realizou os serviços nas avenidas Ariosto e Ludovico da Riva e fez a construção de meio fio na rua Paraná, localizada no bairro Cidade Alta. Vale ressaltar que a equipe de pontes e bueiros realizou a construção de bueiros nas comunidades Novo Horizonte, Ramal do Mogno, Santa Luzia e Bom Fim.

Além disso, durante a sessão, o vereador Mequiel Zacarias (PT), falou na tribuna sobre a situação de algumas obras que estão em andamento no município. Conforme ele divulgou, a primeira etapa da revitalização do parque da Praça Cívica foi concluída, sendo que todo o madeiramento das estruturas foi trocado e agora as expectativas são de que nos próximos dias os profissionais passem veneno na madeira para prevenir os cupins e posteriormente as estruturas serão pintadas. Na semana passada, o pátio da UPA que está sendo construída em Alta Floresta foi limpo, porém, não há confirmação oficial de quando a obra será retomada.