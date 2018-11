Câmara homenageou os membros da Atlética Praga da Unemat pelos relevantes serviços prestados a comunidade de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira (27), a 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal do ano de 2018. Na ocasião, os parlamentares aprovaram por unanimidade duas Moções de Congratulações. O vereador Demilson Nunes (DEM) apresentou a Moção nº059/2018 em homenagem aos membros da Associação Atlética Acadêmica de Agronomia e Engenharia Florestal Praga, pelos relevantes serviços sociais prestados ao município de Alta Floresta.

A associação foi criada em 05 julho de 2017 com o objetivo de incentivar a participação dos alunos em eventos desportivos no município e em diversas modalidades, sendo que através dos eventos realizados pela associação, alimentos não perecíveis são arrecadados e posteriormente repassados a famílias carentes de Alta Floresta. “Agradeço aos vereadores; estamos aí para ajudar, sempre que precisarem estaremos disponíveis, estamos à disposição da população; não estamos aqui só para estudar e jogar, mas sim para ajudar, esse é o intuito de uma atlética”, disse o presidente da Praga, Heitor Grande, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A Moção nº 060/2018, de autoria do vereador Valdecir José “Mendonça” (PSC), homenageou o empresário Ademar Luiz, pelos relevantes serviços ofertados ao município através da empresa Prime Segurança Privada. “Nas localidades onde vocês fazem a segurança eu tenho certeza que o índice de criminalidade ali praticamente zerou”, disse Mendonça aos membros da empresa, durante sua fala na tribuna.