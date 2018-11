‘Águas Alta Floresta’ esclarece sobre padronização do prazo dos vencimentos das faturas de água no município

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nos últimos dias alguns moradores do município de Alta Floresta têm relatado a situação de terem recebido duas faturas de água no mesmo mês, sendo que em alguns casos houve relato do valor de consumo vir o mesmo nas duas contas. A reportagem do Jornal O Diário procurou a ‘Águas Alta Floresta’, empresa responsável pela distribuição de água no município e em nota, a empresa esclareceu que a alteração das datas de vencimento da fatura faz parte de uma ação de melhoria nos processos internos da companhia, como forma de aumentar a eficiência nos serviços entregues à comunidade. De acordo com a nota, devido a isto, a empresa necessitou realizar uma alteração no prazo de vencimento das faturas respeitando todas exigências dos dispositivos legais conforme a determinação contratual.

A concessionária informou que a padronização do prazo para o vencimento não prejudica aos clientes, ao contrário: visa melhorar a qualidade de atendimento e dos procedimentos da companhia. Aos clientes que por ventura coincidirem o prazo de vencimento de duas faturas no mesmo mês, a Águas Alta Floresta orientou que procurem a loja de atendimento para outras informações e condições de pagamento. A companhia reforça que segue à disposição da comunidade. Para sanar quaisquer dúvidas, os clientes podem ir até o escritório da companhia que fica localizado na Rua C, ou ligar através do telefone (66) 3521-2436.