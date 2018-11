Ponte em condições precárias, localizada na comunidade Ourolânda, está com risco de desabar, afirmou parlamentar

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária da última quarta-feira 21, da Câmara Municipal, a vereadora Elisa Gomes (PDT) reivindicou ao Executivo Municipal para que arrume alguns bueiros na região do Assentamento Jacaminho e uma ponte na comunidade Ourolânda que estão danificados, com risco de desabar. A parlamentar soube da situação através dos próprios moradores que enviaram algumas fotos via Whatsapp para ela.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Elisa disse que já foi oficiado ao Prefeito Asiel Bezerra com cópias ao secretário de Infraestrutura Elói de Almeida para que encaminhe alguns maquinários para o local a fim de resolver o problema de imediato antes que o pior aconteça. Segundo ela, se isso ocorrer, muitas pessoas ficarão impedidas de transitar nas referidas vias, o que acarretaria prejuízos, também, para o ensino de crianças que utilizam de transporte público escolar e que passam diariamente no local. “São bueiros que em outras épocas já ficaram interditados, caíram, e as crianças ficaram sem ir para a escola, então os moradores daquela região já estão pedindo que arrume para que não aconteça a mesma coisa”, disse Elisa para a reportagem.

Nas fotos enviadas por moradores, é possível verificar que uma viga de madeira da ponte já desabou, a preocupação agora é que a estrutura possa vir a ceder a qualquer momento. A parlamentar ressaltou que a internet se tornou hoje a principal ferramenta para que moradores de comunidades rurais assegure seus direitos através do contato direto com o Poder Público. “Essa ferramenta é muito importante, pois uma vez que não conseguimos chegar em todos os lugares, podemos enxergar todas as dificuldades, então a comunidade tem nos mantido informados através das suas reivindicações via internet”, concluiu Elisa.