Menor infrator de 13 anos é apreendido após abusar sexualmente de menina de 11

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um caso de estupro de vulnerável cometido a uma menina de apenas 11 anos foi registrado pela Polícia Militar no feriado da última terça-feira 20, no Setor do Bento. O fato ocorreu quando o suspeito, também menor de idade, chamou a vítima para pegar manga em uma chácara abandonada próximo a residência da vítima. De acordo com a PM, quando adentraram no local, o suspeito pegou a vítima pelo braço e levou para dentro de uma casa abandonada e trancou a porta. Nesse momento, o suspeito jogou a vítima no chão, rasgou seu vestido e posteriormente manteve relação sexual com ela.

A mãe da vítima soube do fato através de sua filha mais nova que estava próximo ao local e que havia sido avisada do caso por uma testemunha que é amigo do suspeito. Quando a mãe da vítima chegou ao local, verificou que havia muito sangue no chão, porém, o suspeito foragiu tomando rumo ignorado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Alta Floresta onde ficou sob cuidados médicos.

Após colher algumas informações, a guarnição da PM realizou diligências pelo referido bairro e logo logrou êxito em encontrar o menor infrator de apenas 13 anos. Ele foi conduzido para a Central de Operações da Policia Militar (COPOM) onde o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Segundo relatos da vítima, o menor infrator chegou a ameaça-la dizendo que se ela contasse o fato para alguém ele a mataria. Diante do fato, o B.O. foi confeccionado e o menor encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, na presença dos conselheiros, para as providências que o caso requer.