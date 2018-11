Formatura da 25ª Turma do Tiro de Guerra de Alta Floresta irá ocorrer neste sábado a partir das 20h00

Bruno Felipe / Da Reportagem

No próximo sábado (24/11) o Tiro de Guerra (TG) 09/001 de Alta Floresta irá promover, a partir das 20h00, a cerimônia de formatura da 25ª turma de atiradores. Neste ano, além da formatura também será comemorado os 30 anos do TG em Alta Floresta. Durante a cerimônia várias homenagens serão prestadas.

O evento acontecerá na Sede do TG, localizado na Rua dos Esportes. De acordo com o subtenente Luís Fabio, este ano 78 jovens estarão se formando na 25ª turma de atiradores e toda a população está convidada para prestigiar o evento, logo que a noite será mais do que especial, pois o Tiro que Guerra de Alta Floresta, que pertence a 9ª Região do Exército Brasileiro situada em Campo Grande (Mato Grosso do Sul) foi o primeiro tiro de guerra da região. “Toda a comunidade está convidada, espero que todos compareçam, pois será uma noite especial”, ressaltou o Subtenente Fábio em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.