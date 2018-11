Duas tentativas de suicídio foram registradas pelo Corpo de Bombeiros nas últimas semanas em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta atendeu na última quarta-feira 21, aproximadamente às 18h30, uma ocorrência de tentativa de suicídio, no bairro Jardim Imperial.

De acordo com as informações, o fato ocorreu quando uma mulher de 25 anos teria tentado se enforcar com uma corda, momento em que o marido e familiares teriam chegado no local, evitando a consumação do ato. De imediato foi acionado o Corpo de Bombeiros via 193 para prestar atendimento a vítima. No local, a guarnição do CB verificou que a mulher estava tossindo bastante devido a corda que estava em seu pescoço. Conforme relato dos vizinhos, a mulher realmente chegou a se enforcar, porém, os familiares chegaram no exato momento e conseguiram salvar a mulher.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Alta Floresta, onde ficou sob cuidados médicos. Vale ressaltar que possivelmente a vítima tenha recebido atendimento psicológico dentro do Hospital através das equipes de Assistência Social. A reportagem do Jornal O Diário apurou que outra tentativa de suicídio foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na semana passada, desta vez, cometido por um rapaz de aproximadamente 22 anos.