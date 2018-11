Dois grandes eventos culturais marcarão o final de semana em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Neste ano, a Escola de Artes Ágape completa 10 anos em Alta Floresta e para celebrar esta data, neste final de semana a escola irá apresentar o musical ‘Ágape – X anos’. O espetáculo acontecerá em três dias, hoje (23/11), sábado (24) e domingo (25), no Teatro Agostinho Bizinoto, a partir das 19h30. O musical mostrará todos os espetáculos montados pelo Ágape, onde personagens de diversos mundos diferentes irão se unir para celebrar os dez anos de história da escola no município. “Tudo o que o Ágape já montou englobaremos em um espetáculo só para todo mundo ver um pedacinho de cada ano que foi toda essa trajetória”, disse o artista Carlos Eduardo em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Carlos é um dos atores que irá se apresentar nos três dias de espetáculo. De acordo com ele, as expectativas são grandes já que foram meses de ensaio para que tudo possa sair perfeito nas apresentações. Carlos dará vida a dois personagens no espetáculo, um deles será o ‘Chapeleiro Maluco’, que está presente na história de Alice no País das Maravilhas. Segundo o artista, este é um personagem feliz que mostra as pessoas que o mundo onde vive realmente é um local de muitas maravilhas, onde tudo é lindo e perfeito “e é isso que eu pretendo mostrar para as crianças e para o público, mostrar que é um espetáculo feliz e aquilo será tudo lindo, para as pessoas verem que a vida é uma maravilha”, salientou Carlos.

Vale ressaltar que os ingressos para o show desta sexta e sábado já foram esgotados, porém, ainda restam ingressos disponíveis para o espetáculo de domingo. Os interessados podem adquirir o ingresso por um valor estimado em R$20, direto no escritório da Ágape, localizado na avenida Perimetral Rogerio Silva.

O final de semana em Alta Floresta será recheado de apresentações; no sábado (24/11), o público altaflorestense receberá o show da dupla sertaneja Maiara & Maraisa nas dependências do Club CTG. Os ingressos estão sendo vendidos em alguns pontos do município como Árabi’s Esfiharia, Sol Eletro, Drogaria do Fernandinho e Ivo Joias. Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato com os organizadores através do número (66) 9.8401-2096.