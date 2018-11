Balanço das Ocorrências Policiais da última quarta-feira (21)

Bruno Felipe / Da Reportagem

______________________________________________________________Homem com transtornos mentais surta e promove quebra-quebra no bairro Boa Nova

A Polícia Militar de Alta Floresta recebeu uma denúncia via 190, ao qual o comunicante relatou que estava sendo ameaçado por um suspeito de 30 anos. De acordo com os relatos da vítima, o suspeito chegou na parte externa da sua residência, localizada no bairro Boa Nova, o chamando pelo nome e dizendo que iria mata-lo, neste instante ele começou a quebrar o muro de blindex da casa da vítima. Além disso, quebrou também o portão, caixa do correio, relógio de energia e numeral da residência. No momento em que a guarnição da PM chegou ao local, o suspeito foi encontrado na Rua Cosme e Damião, onde estava quebrando uma moto de outra vítima. O suspeito estava com uma enxada nas mãos e não obedeceu às ordens emanadas para que soltasse o objeto. Logo em seguida, o suspeito, sob posse da enxada, foi em direção a uma terceira vítima dizendo “Você quer brigar?”, nesse momento o Sargento Abreu efetuou um disparo de arma de fogo para o alto a fim de cessar a ação do suspeito que ficou paralisado. Um soldado da PM chegou a efetuar um disparo de arma de choque contra o suspeito a fim de imobiliza-lo. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou o suspeito ao Hospital Regional de Alta Floresta para receber atendimentos médicos, pois foi constatado que ele sofre de transtornos mentais.

______________________________________________________________Homem sofre fratura após atropelar cão na avenida Ludovico da Riva

Compareceu na Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) o comunicante relatando que na data de 19/11, trafegava com sua motocicleta Honda/CG 150 Titan de cor prata, pela avenida Ludovico da Riva Neto, na pista de rolamento do lado direito da via, momento que ao se aproximar da rodoviária, um cachorro veio a atravessar a sua frente, fazendo com que viesse atropelar o cão e posteriormente cair ao solo. Com a queda, o rapaz sofreu escoriações e uma fratura no tornozelo esquerdo. Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Regional onde ficou sob cuidados médicos. Diante do fato, o B.O. foi confeccionado para as providências que o caso requer.

____________________________________________________________________Condutor desvia de boi, mas atropela outro na rodovia MT-208

A Central de Operações da PM recebeu, na última quarta-feira 21, o condutor de um veículo relatando que o mesmo vinha da cidade de Apiacás com destino a Alta Floresta pela rodovia MT-208 quando próximo ao Frigorifico JBS visualizou um boi na pista, neste momento ele desviou, porém, logo a frente havia outro boi e o condutor, desta vez, não conseguiu desviar e atropelou o animal. Com o impacto, danos de grande monta foram causados no veículo. Diante do fato o B.O. foi registrado e encaminhado via online para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.