Alta Floresta recebeu mais uma edição da Olimpíada Distrital de Interact Club (ODIC)

Bruno Felipe / Da Reportagem

Aconteceu no último final de semana, em Alta Floresta, a XXII Olimpíada Distrital de Interact Clubs (ODIC) do estado do Mato Grosso. O evento ocorreu pela segunda vez no município e tem como objetivo unir os clubes Interact do estado através de jogos dinâmicos e gincanas. Nesta edição, o tema foi baseado na série de sucesso ‘La Casa de Papel’ que é transmitida pela Netflix.

O evento ocorreu na sede do Rotary Club nos dias 15 à 18 de novembro, sendo que na sexta-feira (16), todos os integrantes dos clubes participaram de uma tarde recreativa em uma chácara localizada próximo ao Aeroporto Municipal. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte das atividades e verificamos que os integrantes estavam muito animados com a participação na olimpíada. Vale ressaltar que além de brincadeiras interativas, a maioria dos meninos jogou futebol durante toda à tarde no amplo campo disponibilizado na chácara.

Os participantes foram divididos em equipes para a realização das provas, tendo estas como seu grupo durante todo o evento, uma maneira de incentivar os jovens a fazer novas amizades. Além de diversão, as provas realizadas serviram para que os participantes pudessem treinar a capacidade de liderança, bem como o trabalho em grupo e foco. Além disso, durante os três dias de evento foram ofertados aos participantes palestras educacionais e motivacionais, que eventualmente venham a contribuir para a formação pessoal e profissional, tão quanto para a sua formação do Rotary. Os participantes também puderam visitar alguns pontos turísticos do munícipio como a famosa ‘Praça do Avião’ onde com um ‘clique’, puderam registrar o momento de união. Vale lembrar que o Interact Club de Alta Floresta foi fundado em 06 de maio de 1992 e é patrocinado pelo Rotary Club Alta Floresta, atualmente possui 17 associados ativos e faz parte da região 1 do Distrito 4440.