Secretária Municipal de Saúde visitou a capital afim de discutir emendas parlamentares destinadas para o município de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretária Municipal de Saúde Roberta Cordeiro esteve na última quinta-feira 08, juntamente com o parlamentar Mequiel Zacarias (PT), na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso visitando alguns deputados afim de discutir algumas emendas destinadas para a saúde altaflorestense. Conforme o parlamentar Mequiel explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o deputado estadual Valdir Barranco já fez a liberação de uma emenda para o município; de acordo com o vereador, essa emenda já foi cadastrada e está em andamento, porém, necessita apenas ser paga pelo Governo do Estado.

Além disso, a secretária realizou algumas solicitações quanto a questão da necessidade de alguns equipamentos para algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Alta Floresta. “Já ficou o compromisso do deputado e eu só preciso fazer a indicação no começo do ano, uma vez que está se encerrando o mandato e irá começar um novo”, salientou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Vale ressaltar que durante a reunião com o deputado foi conversado também sobre o atraso dos repasses do Governo do Estado para a saúde municipal que detém de pagamentos desde 2016. Conforme o parlamentar explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o deputado Valdir sempre realiza a cobrança desses recursos em seus pronunciamentos na tribuna, porém, a situação continua a mesma e até o presente momento não há sequer previsão de que seja resolvida. “Infelizmente a gente têm uma série de ineficiência dentro dessa questão dos repasses, mas o deputado estadual em si tem cobrado sistematicamente; esse Governo do Estado é extremamente incompetente e irresponsável quando se trata de transferência dos recursos que são constitucionais, que é obrigação”, salientou Mequiel para a reportagem.