Rua Cambará, localizada na comunidade Novo Horizonte, está interditada para a construção de uma ponte

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Rua Cambará, localizada na comunidade Novo Horizonte em Alta Floresta, está interditada devido a construção de uma ponte naquela localidade. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, nos últimos dias os moradores daquela comunidade vêm relatando as dificuldades de trafegabilidade naquela via, sendo que recentemente a ponte que existe na rua quase veio a ceder devido as péssimas condições nas estruturas.

Na última segunda-feira (12/11), uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciou a construção de um desvio para que a população possa transportar, sem maiores problemas, pela via, e as expectativas são de que assim que a obra para o desvio terminar a construção de uma nova ponte dará início.

Em conversa com o Secretário de Obras Elói de Almeida, a parlamentar Elisa Gomes (PDT) foi informada que a Prefeitura Municipal conseguiu a parceria entre uma importante madeireira do município que irá ceder algumas madeiras para a construção da ponte. A parlamentar ressaltou, durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, que esteve por duas vezes na localidade ouvindo a cobrança dos moradores. “Com certeza vamos acompanhar também a construção dessa ponte para que seja definitivo, então fica aqui os nossos agradecimentos ao secretário por esse atendimento”, disse Elisa em entrevista ao Jornal O Diário.