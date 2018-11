‘Natal Solidário’: CEFAPRO de Alta Floresta está promovendo arrecadações de donativos para distribuir a famílias carentes do município

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) de Alta Floresta está promovendo uma ação solidária com o objetivo de ajudar pessoas carentes do município neste final de ano. A instituição está pedindo roupas, calçados, brinquedos e alimentos em geral, principalmente natalinos, tais como: panetone, bolachas, chocolates, etc.

“Sabemos que cada um já realiza ações solidárias, contudo, gostaríamos de contar com sua contribuição; será bem-vinda qualquer contribuição de objetos novos ou usados que estejam em boas condições”, disse a diretora do Cefapro, Edileuza da Cruz, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

As doações podem ser entregues no Cefapro, localizado na Av. Perimetral Deputado Rogério Silva – Setor D, até o dia 14 de dezembro deste ano e a distribuição será feita pela equipe de gestores da instituição, bem como com a ajuda de outras pessoas que por ventura desejarem participar do momento. “Vamos tornar mais alegre o Natal de pessoas menos favorecidas”, salientou Edileuza.