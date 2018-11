Câmara aprovou ontem PL que torna obrigatório a fixação de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a mulher (180) em todo o âmbito municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada nesta terça-feira 12, a 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal deste ano. Na ocasião, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 033/2018 que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo de implantar a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Alta Floresta, de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a mulher (DISQUE 180, 190 e 3521 2086). O PL é de autoria dos parlamentares Elisa Gomes (PDT) e Mequiel Zacarias (PT). “É mais um instrumento de prevenção contra os abusos e violência das mulheres que eventualmente ocorrem em nosso município”, elucidou Elisa durante sua fala na tribuna.

Além disso, os parlamentares também aprovaram por unanimidade o PL n° 034/2018, de autoria dos vereadores Oslen Dias Santos “Tuti” (PSDB) e Luiz Carlos de Queiroz (PMDB), que reconhece como parte integrante da malha viária municipal e oficialmente denomina como ‘Vicinal Getsemani’ a via localizada na Zona Rural do município. O vereador Luiz Carlos apresentou também uma Moção de Pesar aos familiares do Dr. Rogério Dias Dalla Riva, professor e coordenador do curso de engenharia civil da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Núcleo Pedagógico do Rio Verde, falecido no último dia 04 de novembro, aos 54 anos de idade, no município de Lucas do Rio Verde.

O parlamentar Dida Pires (PPS) foi autor da Moção nº057/2018 em Congratulações com os alunos e orientadores da Escola Estadual 1º e 2º Graus Novo Mundo, pela participação e premiação na 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada na capital Cuiabá. O presidente da mesa diretora, o vereador Emerson Sais Machado (PMDB) apresentou a Moção n°058//2018 em congratulações com os empresários Rodrigo de Carli, Rafael de Carli e Clecino Del Moro, pela reinauguração do ‘Paolla Restaurante’ em Alta Floresta. Todas as Moções apresentadas foram aprovadas por unanimidade pelos 13 parlamentares da Casa de Leis.

Vale ressaltar que pela ordem do dia, foi aprovado também o oficio nº 053/2018 onde requer a utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, juntamente com todo o sistema e serviço de sonorização, para o dia 23 de novembro, das 08h00 às 11h00, com a finalidade de realização da 3ª Audiência Pública referente aos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.