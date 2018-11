Alunos do Colégio Militar Dom Pedro II terão que passar pelo processo seletivo para garantir vaga no ano letivo de 2019

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Coronel Ramão, diretor do Colégio Militar Dom Pedro II, divulgou recentemente o edital do Processo Seletivo para os alunos interessados em fazer parte da instituição no ano que vem. Conforme já divulgado pela reportagem do Jornal O Diário, serão duas séries do sétimo ano, além disso, haverá vagas também para 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio. Os alunos que desejam continuar estudando na instituição também precisarão passar pelo processo seletivo. As inscrições começaram no dia 07 de novembro e irão até o dia 23 do mesmo mês, podendo ser feitas na própria instituição, localizada na Rua dos Atletas, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. As provas serão compostas de 20 questões de múltipla escolha e os interessados serão classificados pela maior nota.

Vale ressaltar que o período da pré-matrícula ocorrerá do dia 17 até o dia 21 de dezembro. Os aprovados no teste seletivo terão que comparecer na unidade munidos com cópias dos documentos pessoas de pai e mãe, certidão de nascimento, comprovante de endereço, atestado de transferência, tipo sanguíneo e cartão de vacinação, além de duas fotos 3×4. Coronel Ramão ressaltou durante entrevista para a imprensa local que haverá critérios de idade para que os alunos possam galgar as vagas em algumas séries; ele disse que para o 7º ano somente alunos com idade até 13 anos poderão se inscrever, já para vagas do 1º ano do ensino médio somente alunos com idade até 16 anos.