OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO FINAL DE SEMANA

Bruno Felipe / Da Reportagem

______________________________________________________________Mulher de 34 anos é agredida fisicamente pelo marido após discussão por motivos fúteis

A Polícia Militar foi acionada no último final de semana para atender uma ocorrência de possível ‘Maria da Penha’ no residencial Nova Floresta. De acordo com as informações registradas no B.O., a vítima, uma mulher de 34 anos, relatou que foi agredida fisicamente com socos e empurrões pelo seu marido de 33 anos. Segundo ela, as agressões iniciaram por motiveis fúteis e não é a primeira vez que tais agressões acontecem. O fato recente teria ocorrido na frente da filha do casal, por isso, desta vez, a vítima tomou coragem para denunciar a agressão. Vale ressaltar que a vítima apresentava hematomas na região do pescoço e segundo ela, foram ocasionados pelo suspeito. Diante do fato foi lavrado o Boletim de Ocorrências e enviado online para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

______________________________________________________________Homens são detidos pela PM por posse irregular de arma de fogo de uso permitido

A equipe da Força Tática direcionada a uma ocorrência irradiada pela Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) fez a detenção de dois suspeitos no último final de semana por posse irregular de arma de fogo de uso não permitido. Conforme as informações da Polícia Militar, após denúncia anônima, a equipe da Força Tática se deslocou até o bairro Jardim das Oliveiras e ao chegar ao local, conseguiram localizar os suspeitos compatíveis com as características passadas. Ao serem abordados nada foi encontrado, porém, informaram que um dos suspeitos estaria armado por ter um desentendimento com um indivíduo que mora na região e que por se encontrarem muito embriagados a esposa do suspeito foi até o bar buscar seu marido e ele então entregou a arma na mão da mulher, sendo que ela retornou para a casa sob posse da arma. A equipe da FT se descolou até a referida residência onde a esposa do suspeito confirmou toda a história e entregou a arma juntamente com 05 munições intactas para a guarnição. Diante do fato, suspeitos e materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

______________________________________________________________Pai agride mãe e filha após chegar em casa embriagado

A guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 por uma senhora de aproximadamente 35 anos ao qual relatou que se encontrava em sua residência localizada no bairro Boa Esperança juntamente com sua filha de 22 anos, que está de resguardo, quando o suspeito de 44 anos, amasio da vítima, chegou na residência em visível estado de embriagues, vindo a xingar sua esposa e filha. Posteriormente o suspeito começou a agredir fisicamente a vítima com chutes vindo a atingi-la nos braços e quadril, além disso, os golpes atingiram também a barriga e o tórax de sua filha. Diante do fato o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

______________________________________________________________Colisão frontal deixa condutora e passageira feridas na 2ª Leste

Um acidente registrado na 2ª Leste articulou os serviços de emergências do município de Alta Floresta na manhã do último domingo 11. De acordo com as informações, o condutor do Veículo 1 seguia no sentido Vicinal/MT 208 e ao convergir a direita para adentar na rodovia deparou-se com o Veículo 2 convergindo a esquerda saindo da rodovia para adentrar a Vicinal, momento em que veio de encontro ao primeiro veículo. O condutor do V1 relatou que tentou desviar para o lado esquerdo da Vicinal no intuito de evitar o acidente, mas o Veículo 2 também desviou, ocasionando o choque frontal. A condutora e a passageira do V2 foram encaminhadas até o Hospital Regional de Alta Floresta pelo Corpo de Bombeiros Militar para receber atendimentos médicos, já que ambas sofreram escoriações. Vale ressaltar que não foi divulgado na resenha policial, informações sobre marca e modelo de ambos os veículos.