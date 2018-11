Funcionário da Energisa de Alta Floresta morre subitamente após sentir dores no peito

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um funcionário da empresa Energisa de Alta Floresta sofreu uma morte súbita no último sábado 10, logo após realizar serviços de manutenção. De acordo com as informações da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 10h40, na MT-325, sentido Pista do Cabeça. Conforme os relatos do colega de trabalho, a vítima estava prestando os serviços normalmente quando começou a reclamar de tonturas e de dores no peito.

Logo em seguida, o colega pegou o carro da referida empresa juntamente com a vítima e se dirigiu até o Hospital Regional em busca de atendimento médico. Ocorre que, a uma altura de 25km, a vítima desmaiou. Quando chegou no hospital, o colega soube que a vítima veio a óbito. A reportagem do Jornal O Diário apurou que o enterro do corpo do rapaz de 33 anos aconteceu no final da tarde desta segunda-feira 12, no Cemitério Jardim da Saudade. Diante do fato foi registrado o Boletim de Ocorrências e enviado online para Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.