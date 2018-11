VISA vistoria construção dos 10 leitos de UTI do Hospital Regional e recurso para a retomada da obra deverá ser liberado em breve

Bruno Felipe / Da Reportagem

A construção para os 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Alta Floresta continua paralisada, contudo, conforme divulgado pelo Jornal O Diário recentemente, era esperado a visita da VISA (Vigilância Sanitária de Mato Grosso) para vistoriar as estruturas para que assim fosse possível a liberação da verba para a continuidade da obra. De acordo com o Diretor José Marcos, os responsáveis já vieram ao município e vistoriaram as estruturas; eles fizeram todo o levantamento necessário e as informações foram encaminhadas para o juiz responsável que irá dar parecer favorável à liberação da verba, sendo que aguarda-se apenas a decisão dele. “Estamos aguardando a resposta do juiz para que essa obra seja retomada em sua integralidade”, disse José em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A decisão para a visita da VISA foi tomada recentemente em uma audiência de conciliação entre a Procuradoria Jurídica do município, a Secretaria de Estado de Saúde e representantes do Ministério Público, onde o intuito da conversa era de chegar a um acordo definitivo para o término das UTI’s. A visita da VISA ao Hospital foi realizada com o propósito de informar as condições atuais da obra, bem como o que será possível para dar funcionamento.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, com a decisão favorável do juiz, a verba (avaliada em torno de R$1 milhão e 200 mil) será usada para custear os gastos do que já foi construído e também para dar andamento na construção. Vale ressaltar que se faltar algum recurso ficou determinado que a Secretaria de Saúde do Estado fará o repasse. A partir de agora, será a própria Secretaria Estadual que irá fiscalizar o andamento da obra. Conforme vinculado no Jornal O Diário, o problema para a construção das UTI’s já tem cerca de 09 anos.