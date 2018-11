Feira da Agricultura Familiar da Unemat já é sucesso em Alta Floresta e hoje atendimento se expandiu a toda à comunidade

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na última sexta-feira 09, no Campus II da Unemat de Alta Floresta, mais uma Feira da Agricultura Familiar promovida pela própria universidade juntamente com os agricultores de cerca de cinco comunidades rurais localizadas na região de Alta Floresta. O evento ocorreu das 16h30 às 19h30 e na oportunidade, além de verduras, frutas e legumes, os produtores colocaram em exposição para compra, através de barracas montadas no pátio da universidade, produtos naturais para o tratamento de algumas doenças, como o Carvão em Pó Orgânico (muito usado em casos de envenenamento de animais domésticos). Na ocasião, alguns índios das etnias Apiaka, Kayabi, Munduruku, Rickbaktsa, Myky, Manoki e Nambikwara da região do Rio Teles Pires e Juruena, também participaram da Feira expondo e comercializando seus artesanatos e pinturas tradicionais, demostrando suas culturas.

De acordo com o assessor de comercialização Círio Cezar, a Feira vai acontecer todas as sextas-feiras, das 16h30 as 19h30. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a Feira conta com diversos produtos vindos das comunidades rurais Novo Mundo, Ramal do Mogno, Vila Rural, Novo Oriente e Santa Lúcia. Além disso, servindo como apoio para as demais, existe a banca do Sistema de Comercialização Solidária (SISCOS); segundo Círio, esta banca é a única onde é possível encontrar produtos locais e também da região. “Os agricultores em geral estão bem animados e realmente perceberam que as ideias e inciativas estão compensando e o convite à comunidade está sempre aberto”, disse Círio em entrevista ao Jornal O Diário.

A princípio a Feira foi articulada para atender a demanda da comunidade acadêmica que muitas vezes se dividem entre trabalho e estudos, ficando sem tempo para adquirir alimentos com mais qualidade, mas a feira se expandiu e hoje atende os moradores da região entorno da universidade, bem como toda a população altaflorestense. “Abro o convite para que mais pessoas venham conhecer essa Feira que está oferecendo, principalmente, produtos alimentícios de excelente qualidade, tudo produção local, valorizando os agricultores daqui do município e incentivando a economia local”, frisou Círio. Vale lembrar que todos os alimentos vendidos na Feira são livres de agrotóxicos.