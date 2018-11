Comarca de Alta Floresta abriu Processo Seletivo de cadastro de reserva para a contratação de Assistentes Sociais e Psicólogos

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Comarca de Alta Floresta abriu recentemente um processo seletivo (de cadastro de reserva) com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia. As inscrições deverão ser realizadas no período de 29 outubro a 14 de novembro, na Diretoria do Foro. Vale lembrar que é preciso seguir alguns requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos como ser maior de 21 anos, não possuir antecedentes criminais, ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional.

O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Alta Floresta. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: maior idade, maior tempo de exercício na função de jurado, maior nota referente ao tempo de experiência profissional, e/ou maior nota referente à formação acadêmica. De acordo com o responsável pelo Processo Seletivo, serão abertas 03 vagas para ambas profissões, sendo que irão se renovar quando vencer o período de credenciamento. Os interessados podem sanar as dúvidas verificando o edital do processo que está fixado na recepção da Comarca de Alta Floresta, ou para mais informações: (66) 3512-3600.