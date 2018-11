Secretaria Municipal de Educação está articulando a realização de um concurso público no ano que vem para a contração de servidores

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta está preparando para o próximo ano a realização de um concurso público para a contratação de servidores. A data de abertura do edital e da aplicação das provas ainda não foi definida, mas de acordo com a Secretária de Educação Maria Iunar de Freitas Portão, o processo se encontra no setor jurídico onde uma comissão está fazendo todo os levantamentos necessários. Ela salientou que as expectativas são de que ainda no primeiro semestre de 2019 já seja possível a efetivação do concurso.

Atendendo as metas do Plano Municipal de Educação (PME), Iunar afirmou que este é um momento muito importante para o município, além de ser um planejamento sólido da educação. Conforme ela divulgou, abrirão vagas para professores, técnicos, nutrição, limpeza e motoristas. Vale ressaltar que há um maior número de vagas para professores de ensino fundamental e educação infantil. “Então vai ser um acontecimento histórico no município uma vez que faz algum tempo que não temos o concurso público e se faz necessário”, disse Iunar em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou para os interessados já estarem se preparando para participar do concurso, pois a qualquer momento o edital será lançado. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário junto a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, o último concurso para a contratação de servidores da educação ocorreu há cerca de seis anos.