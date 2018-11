Professora fica ferida após mãe de aluno agredi-la com golpes de caibro de madeira

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma professora de uma creche localizada no bairro Bom Pastor foi agredida fisicamente por uma mãe de um aluno que estuda na instituição, na manhã da última quarta-feira 07. De acordo com informações da Polícia Militar, o fato aconteceu por volta das 11h05, momento que a mãe do aluno chegou no local com um capacete em uma das mãos e um caibro de madeira em outra.

Neste instante, a mulher começou a agredir a professora com golpes dos dois objetos, sendo que ela deu algumas capacetadas na cabeça da vítima e muitas pauladas na mesma região. A vítima sofreu um corte profundo em sua mão esquerda quando tentava se defender das agressões. Após o fato, a suspeita foragiu do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima que informou a localidade da residência da suspeita, porém, a guarnição não conseguiu localiza-la.

Diante do fato, o B.O. foi confeccionado e possivelmente agora o caso passará a ser investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta. Vale ressaltar que os motivos para tal crime não foram informados pela Polícia Militar e nem relatado pela vítima no B.O. apresentado.