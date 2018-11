Ocorrências Policiais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Condutor é detido após ser flagrado dirigindo sob influência de álcool no Centro de Alta Floresta

Os Agentes de Trânsito abordaram no final da tarde desta quarta-feira 07, um homem de 55 anos que estava conduzindo um veículo Fiat Uno em visível estado de embriagues. O suspeito foi submetido ao teste de alcoolemia onde foi constatado 1.10 Mg/l. De acordo com as mudanças da Lei Nº 11.705, que aconteceram em 2008, qualquer quantidade de álcool registrada no bafômetro sujeita o motorista às penalidades do artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, logo que tal infração é gravíssima e a multa é aplicada em 10 vezes o valor, além disso, o condutor perde o direito de dirigir por um ano. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer, já o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito.

Aparelhos eletrônicos são furtados de residência localizada no bairro Jardim Guaraná

Compareceu na Central de Operações da Polícia Militar um homem de 31 anos ao qual relatou que na data da última quarta-feira 07, saiu de casa pela manhã juntamente com sua esposa e quando retornou no meio da tarde se assustou ao perceber que uma das janelas de sua casa havia sido arrombada. De acordo com os relatos, descritos no B.O., ao verificar no interior da casa se algo havia levado, as vítimas constataram que faltavam dois celulares das marcas LG e Alcatel, além de uma máquina fotográfica. Diante dos relatos, o B.O. foi confeccionado e enviado online para a Delegacia de Polícia Civil que possivelmente irá investigar o caso.