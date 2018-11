‘Doe Sangue, Doe Vida’: UCT de Alta Floresta promove campanha de doação de sangue com entrega de brindes e camisetas alusivas

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Alta Floresta está promovendo neste mês de novembro uma campanha especial visando a doação de sangue por parte da comunidade altaflorestense, sendo que o ‘Dia D’ (previsto para ocorrer no dia 26/11) haverá atendimento com horário especial das 07h00 até as 18h00. Neste dia, haverá também a entrega e sorteio de alguns brindes para aqueles que realizarem a doação. De acordo com o coordenador da UCT e bioquímico Rafael Carvalho, o objetivo da campanha é arrecadar um número expressivo de sangue, já que sempre em finais de ano o número de transfusões dentro do Hospital Regional aumenta consideravelmente e o estoque se faz necessário.

Ele salientou durante entrevista ao Jornal O Diário que caso a demanda de doações aumentar, a entrega dos brindes se estenderá em até três dias. Conforme ele disse, a unidade já conseguiu adquirir cerca de 80 camisetas alusivas que serão entregues apenas aos doadores que realizarem a doação no ‘Dia D’. Além disso, é esperado a aquisição de um número maior de camisetas até este dia, já que o recurso é oriundo de empresários parceiros da causa. Rafael disse que os empresários que ainda não entraram em parceria, mas que desejam apoiar a campanha podem se deslocar até a unidade e conversar com os responsáveis. A UCT de Alta Floresta fica localizada anexo ao Hospital Regional.

Na triagem de doadores, o Banco de Sangue do município obedece a normas nacionais como as do Ministério da Saúde. O alto rigor no cumprimento dessas normas visa oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador. Vale ressaltar que quem se interessar em fazer a doação precisa apenas seguir alguns requisitos mínimos, como ter idade acima de 18 anos (menores de até 16 anos apenas com autorização dos pais), limite de idade até 69 anos e não ter nenhuma doença crônica como diabetes, dentre outros. “Convidamos toda a população para que compareça na unidade, estamos disponíveis a semana inteira e no dia “D” faremos um alerta para a divulgação da campanha; estamos nos preparando para atender um maior número de doadores possíveis na melhor forma possível”, disse Rafael em entrevista ao Jornal O Diário.