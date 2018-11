Ônibus Literário do projeto ‘O Mundo Encantado da Literatura – Era Uma Vez’ ficará exposto na Praça Cívica para visitação até o dia 14 deste mês

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Educação retomou no mês passado o Projeto “O Mundo Encantado da Literatura – Era Uma Vez”, onde o principal instrumento de promoção do projeto é um ônibus itinerante que possui em seu interior um acero com mais de 800 obras literárias. Nesta quarta-feira 07, foi realizada a entrega simbólica do ônibus-biblioteca na Praça Cívica e a reportagem do Jornal O Diário acompanhou toda a cerimônia que reuniu alunos de mais de 10 escolas do município, bem como representantes dos poderes executivo e legislativo, e também membros da Secretaria de Educação. Na ocasião, três professoras do município fizeram a contação de algumas histórias infantis para as crianças presentes.

O projeto, em síntese, tem a missão de incentivar a leitura nas escolas públicas do município. Após passar por uma reforma, o ônibus literário atualmente conta com um acervo infantil e infanto-juvenil, além disso, o ônibus será o principal apoio no fortalecimento do projeto de leitura desenvolvido nas escolas públicas do município. Vale ressaltar que o ônibus ficará exposto na Praça Cívica até o dia 14 deste mês para visitação ao público.

De acordo com a Secretária de Educação Maria Iunar Freitas Portão, após a exposição na praça o ônibus fará itinerância nas escolas do município que fazerem a solicitação da presença na instituição. “Para que as crianças possam explorar essa nova alternativa que na verdade é uma biblioteca ambulante; estamos entregando esse projeto para o município para que a escola e os estudantes tenham o conhecimento e explorem essa condição, pois são merecedores”, ressaltou Iunar em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.