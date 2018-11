‘Estrutura e Funcionamento do Legislativo Municipal’ foi tema de uma roda de conversa promovida pelos alunos do IFMT

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Instituto Federal do Mato Grosso em Alta Floresta promoveu recentemente uma roda de conversa com os alunos do Ensino Médio sobre a Estrutura e o Funcionamento do Legislativo Municipal e na ocasião, as professoras das disciplinas de Filosofia e Sociologia convidaram o vereador Mequiel Zacarias (PT) para dialogar e esclarecer algumas dúvidas dos alunos. Segundo o parlamentar, o diálogo foi bastante construtivo e esclarecedor, além disso, favoreceu para a compreensão geral acerca da relação entre o Executivo e Legislativo.

Ele salientou que os estudantes preparam uma lista com diversas perguntas sobre o tema em questão e à medida que a conversa ia fluindo, o parlamentar foi esclarecendo as dúvidas dos alunos. “A conversa girou em torno de temas essências como saúde e educação, transporte coletivo, assuntos de interesse imediato e assuntos gerais”, explicou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ele ressaltou que a conversa durou cerca de 2 horas e os alunos estavam bastante interessados, sendo que a conversa terminou, porém, muitas questões deixaram de ser debatidas. “O processo legislativo precisa de muita clarificação para o público sobre qual que é a função de um vereador, como funciona uma Casa de Leis, a questão dos Projetos, tudo isso precisa ser muito esclarecido para que possamos ter até futuros processos políticos melhores, mais eficientes e que realmente representem o que as funções pré-estabelecem segundo a legislação que nós temos”, salientou Mequiel.