CONDEMA está sendo reativado e entidades já indicaram os possíveis nomes que irão compor o Conselho

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (CONDEMA) está sendo reativado e as ações para que isso de fato ocorra já estão sendo realizadas. No mês passado, por exemplo, membros da Diretoria de Meio Ambiente e algumas entidades se reuniram com o objetivo de esclarecer quanto a questão da nova Lei do CONDEMA que foi reestruturada através da Câmara Municipal, além disso, o momento serviu para que as entidades pudessem fazer as indicações dos nomes que irão compor o Conselho, para que as atividades voltem efetivamente.

O vereador Mequiel Zacarias (PT) compõe o grupo de discussão que trabalhou a reestruturação do Conselho, considerando que o mesmo estava desativado há vários meses. Segundo o parlamentar, na reunião foi feito uma pequena discussão do funcionamento e funcionalidade do CONDEMA. Ele explicou que apesar de estar desativado, o Conselho possui estrutura funcional, sendo que o regimento estabelecido por lei foi apresentado para posteriormente ser passado aos possíveis membros.

“Eu peguei a função de articular as Associações de Moradores que precisavam indicar os seus nomes, fui atrás das associações e elas indicaram os nomes que irão compor o conselho”, explicou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ele salientando que ainda nesta semana é esperado sair o decreto com a composição geral dos nomes. Vale ressaltar que agora é aguardado apenas a publicação deste decreto para que o conselho consiga se reunir de maneira válida para que assim possa ser possível fazer a eleição de presidente e vice-presidente.