BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Bruno Felipe / Da Reportagem

______________________________________________________________Homem é multado por entregar motocicleta para um menor de idade conduzi-la

A Polícia Militar de Alta Floresta realizava rondas pelo bairro Jardim Panorama na tarde desta terça-feira 06, quando deparou-se com um menor conduzindo uma motocicleta. De imediato os PM’s deram ordem de parada, mas o mesmo ignorou e iniciou fuga pelas ruas do bairro. A ação demorou pouco tempo, mas o suficiente para colocar a vida de outras pessoas em risco. O menor foi apreendido no momento em que adentrou a uma residência. O proprietário da motocicleta assim que identificado, relatou que entregou a mesma ao menor para que ele fosse ao mercado. Tanto o menor como o proprietário da motocicleta foram conduzidos à delegacia e a motocicleta apreendida. Vale ressaltar que a ação de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, é vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Entre as medidas previstas com punição está a detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Neste caso, entregar veículo a pessoa sem CNH gera multa no valor de R$ 880,41.

______________________________________________________________Condutor de motocicleta bate na traseira de ônibus e se evade do local

O condutor de um ônibus que realiza o transporte coletivo municipal seguia pela rua Laudicéia, localizada no bairro Boa Esperança, quando em dado momento o ônibus parou no ponto para que as pessoas pudessem entrar, ocorre que, neste instante, o condutor de uma motocicleta que seguia logo atrás bateu na traseira do ônibus e posteriormente evadiu-se do local, deixando apenas danos materiais. De acordo com os relatos do motorista, a motocicleta era de cor vermelha e o condutor tomou rumo ignorado. Diante do fato o B.O. foi confeccionado e enviado online para a Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta.

______________________________________________________________Acidente entre carro e motocicleta deixa condutor com escoriações na av. Ludovico da Riva

Durante a noite desta terça-feira 06, um acidente foi registrado pela Polícia Militar na Av. Ludovico da Riva. De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrências, uma mulher de 34 anos conduzia seu veículo pela avenida e no momento em que chegou próximo ao semáforo do Banco Brasil frenou para parar no sinal vermelho, porém, o condutor de uma Biz que seguia logo atrás não conseguiu frenar a tempo e o choque foi inevitável. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, apenas danos materiais foram registrados, sendo que o condutor da biz de 39 anos sofreu apenas escoriações.

______________________________________________________________Senhora de 60 anos tem celular roubado quando chegava em sua residência

Um roubo de aparelho celular foi registrado na manhã desta terça-feira 06, por volta das 08h40, em Alta Floresta. A vítima, uma senhora de 60 anos de idade, relatou que chegava em sua residência no setor D quando foi abordada pelo suspeito que estava sob uma motocicleta de cor vermelha. O suspeito tomou o celular da vítima e fugiu de imediato do local. Vale ressaltar que foi possível verificar que a camisa que o meliante usava no momento do crime também era vermelha. Diante do fato, o B.O. foi confeccionado.

______________________________________________________________Joias e um refile semiautomático foram furtados de uma propriedade rural em Alta Floresta

Um furto em uma propriedade rural foi registrado pela PM, na noite desta terça-feira 06, por volta das 20h30. Conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o fato aconteceu em uma chácara localizada na 1ª Oeste e a vítima, uma mulher de 53 anos, relatou que havia saído de casa por cerca de 30 minutos, quando recebeu o chamado do marido sobre a ocorrência de furto. Quando ela retornou ao local verificou que sua casa estava toda revirada. Segundo ela, foram furtados joias e um rifle semiautomático devidamente registrado com cerca de oito munições. Conforme o relato de algumas testemunhas, descritas no B.O., após o crime, o suspeito entrou em área de mata apé.