Salão de atividades da Associação dos Moradores da Cidade Bela e Jardim Imperial (AMOCIBI) foram totalmente reestruturados

Bruno Felipe / Da Reportagem

O barracão da Associação dos Moradores da Cidade Bela e Jardim Imperial (AMOCIBI), localizado na Av. Amazonas, próximo a escola Cecília Meireles, recebeu uma nova estrutura recentemente e o espaço já está aberto para alguns moradores fazerem aulas de artes marciais e de dança. A reestruturação só foi possível graças a união dos membros da associação que realizaram diversas festas beneficentes e alguns almoços comunitários, onde todo o recurso arrecadado foi destinado para o reparo nas estruturas do salão.

O parlamentar Mequiel Zacarias (PT), que têm acompanhado toda a ação da associação, disse que o barracão estava com suas estruturas danificadas e isso gerava risco para os moradores que frequentavam o local para fazer suas atividades; após ser totalmente demolido, as novas estruturas foram erguidas, foi feito a troca da rede elétrica, construído bases de concreto e feito a nova cobertura, atualmente alguns pequenos reparos e ajustes ainda estão sendo realizados para garantir a segurança de todos. “É algo bem relevante do ponto de vista comunitário, de atuação, valorização e aproximação junto aos moradores dos bairros onde a associação atua”, disse Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Outra obra que o parlamentar tem acompanhado no município é a construção da quadra de esportes da Escola Geny Silvério. O parlamentar visitou a obra na semana passada e na ocasião constatou que a equipe de funcionários estava concluindo a construção da cobertura frontal da quadra. Ele salientou que devido a uma forte chuva ocorrida recentemente no município, parte das estruturas que não haviam sido concluídas foram danificadas, mas ele frisou que já houveram os reparos e as telhas de zinco quebradas com a ação da chuva foram todas trocadas. “Quando cheguei lá faltavam apenas duas ou três telhas para serem colocadas e essa parte está conclusa”, assentiu Mequiel. Vale ressaltar que ainda falta resolver o problema do piso da quadra, que devido ser muito antigo, não possui qualidade necessária para atendimento da comunidade.