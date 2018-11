Reunião para discutir as atividades da ‘Semana Municipal Pela Não Violência Contra a Mulher’ foi realizada ontem (06/11) na Câmara Municipal

Foi realizada na tarde desta terça-feira 06, na Câmara Municipal, uma reunião com representantes de diversos seguimentos da sociedade para discutir a programação da ‘Semana Municipal Pela Não Violência Contra a Mulher’. Na ocasião, várias sugestões foram apresentadas, sendo que o cronograma será definido na próxima reunião que foi marcada para acontecer na próxima segunda-feira (12/11). A “Semana Municipal pela Não Violência Contra a Mulher” foi instituída no município através da Lei 2445/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes (PDT) e será realizada todos os anos no último período do mês de novembro, iniciando-se no dia 25 de novembro (Dia Mundial de Luta pela não Violência Contra a Mulher).

Nesta semana especial serão realizados debates, palestras, cursos, manifestações, com o objetivo de difundir em nossa sociedade a luta pela não violência contra a mulher. Vale ressaltar que esta data também foi inserida no calendário oficial de atividades do município. Para a vereadora, é de suma importância discutir políticas públicas referentes a este tema. “Acredito ser um excelente momento para uma grande reflexão sobre o papel da mulher nesta luta e deve ser estendido a todos independente da profissão, do sexo, da raça, religião ou opção sexual”, disse ela.

A parlamentar agradeceu a Dra. Milena Ramos de Lima S. Paro, a Professora Maria Oseia, a Professora Edileuza Maçaneiro, o Professor Alvaro Neto, o vereador Mequiel Zacarias, a assessora Daniele Gomes, Angela Ferreira Camussi, a professora Francisca Ilmarli Teixeira e Lorena Costa Vasconcelos, pela presença na reunião. (Da Reportagem com informações da Assessoria)